电脑一直很流畅一夜之间变卡

电脑忽然变得运行缓慢，这可能是由于多种因素引起的。首先，我们要确认最近是否有新安装的软件，尤其是那些体积较大的应用软件或安全防护软件，因为它们可能在后台默默运行，消耗了系统资源。另外，我们还应检查系统更新的情况，因为Windows系统的更新有时也会引发性能问题。

请按下Ctrl+Shift+Esc快捷键打开任务管理器，对CPU、内存和硬盘的运行状况进行查看。若发现某项资源的使用率长期超过90%，这很可能是问题的关键。特别是要关注svchost.exe这类系统进程，留意它们的使用率是否偏高。

病毒以及恶意软件亦是常见的诱因之列。鉴于此，我们建议您安装一套杀毒软件进行彻底扫描。此外，还需对系统中的临时文件进行清除。这一过程可以通过使用磁盘清理工具来完成，亦或是通过执行“cleanmgr”指令达成。

设备若出现硬件故障，可能会引发其运作中断。因此，我们必须对硬盘的健康状况进行详尽检查，并通过CrystalDiskInfo软件来查看SMART状态的相关信息。若硬盘为机械式，进行碎片整理或许能提升其性能。而对于固态硬盘，则无需进行此操作。





驱动程序问题不可小觑，尤其是显卡驱动的问题。可以尝试将驱动版本调整至之前的某个版本。在用DDU工具彻底卸载显卡驱动后，再重新安装最新版本。

电源配置若不当，CPU的运行速度会受到影响。务必将电源管理设置为“高性能”模式，特别是在使用笔记本电脑时。由于过热导致的运行速度降低现象时有发生，因此必须清理风扇上的灰尘，并检查散热效果是否理想。

将系统恢复至故障发生前的状态，或许能帮助迅速找到问题的症结。若问题仍旧未得到解决，可以尝试重新部署系统。在重新部署之前，一定要先妥善备份所有关键数据，并且利用微软推出的官方工具来制作安装介质。