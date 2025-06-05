Windows XP系统的官方版本镜像可通过多种可靠来源获得，然而需留意微软已在2014年停止了对此系统的技术支持服务。以下列出的是主要的获取方式：

MSDN的订阅用户能够从微软的官方MSDN网站上获取正版ISO镜像文件，这一渠道被认为是最为可靠的，然而，用户必须支付相应的订阅费用才能使用。

微软TechNet评估中心之前提供了180天的试用版镜像下载服务，但这一服务现已不再提供。

某些OEM制造商，比如戴尔和惠普，依旧在其服务网站上为特定型号的电脑提供XP系统的恢复镜像下载服务。

第四点，第三方可信站点，比如The-Eye.eu，已经保存了官方的镜像文件，但在下载之前，一定要仔细核对SHA-1的验证码。

重要提示：





下载完成后，请务必检查文件的哈希码（例如SHA-1），确保它与微软官方发布的数据相符。

安装时需要有效的产品密钥

该系统已存在大量安全漏洞，不建议联网使用

某些现代硬件可能缺乏XP驱动支持

替代方案建议：

在虚拟机中运行XP系统，或者选择升级至官方支持的操作系统版本。若确实有必要使用XP系统，最好是将其独立运行。