win7 iso下载

在下载Windows 7的ISO文件过程中，有几个关键点需要留意，例如，要保证下载的文件完好无损，同时要挑选一个合适的下载渠道，还要核实下载的速度是否稳定。

1. 官方下载渠道：

微软官方已不再为Windows 7提供核心技术支持，即便如此，他们依然保留了可以下载ISO文件的网页链接。

请不要在该网站搜寻Windows 7软件的下载链接，这个链接您可以在微软中国的官方网站软件下载专区查找到。

（注意：需要提供正版产品密钥）

2. 可信的第三方镜像源：

TechBench by WZT

MSDN我告诉你（非官方但口碑较好的资源站）

3. 下载注意事项：

验证文件哈希值（SHA1）

专业版ISO的典型大小约2.4GB

确保下载的是SP1最终版本

4. 版本选择建议：

家庭普通版

家庭高级版

专业版（推荐）

旗舰版

5. 制作启动U盘：

下载完成后建议使用Rufus工具

（）制作安装介质

请留意，微软已于2020年终止了对Win7系统的安全维护服务，因此您最好仅将其用于满足特定兼容性要求或进行测试目的。对于新购置的设备，我们建议您选用Windows 10或11操作系统。