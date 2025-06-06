文件恢复软件免费版下载

市面上有许多免费的文件恢复软件，这些工具可以帮助用户找回不小心删除或丢失的文件。以下是一些值得推荐的可靠免费文件恢复软件：

1. Recuva

Recuva是一款使用简便的文件恢复工具，它能够协助用户找回那些被移至回收站的文件、因格式化操作而丢失的数据，以及不慎丢失的文件。该软件支持多种存储设备，包括硬盘、U盘、SD卡等。

2. TestDisk

TestDisk是一款提供免费服务的数据恢复软件，主要针对数据分区丢失或损坏的情况。它具备恢复已丢失分区的能力，能够处理系统启动时出现的故障，同时还能恢复已被删除的文件。

3. PhotoRec

PhotoRec是TestDisk的辅助工具，其主要作用在于恢复图片、视频、文档等不同类型的文件。该软件不依赖于文件系统，可以直接对存储设备进行扫描，并从中恢复数据。

4. DiskDigger

DiskDigger有两种版本，分别是免费的和付费的。免费版完全能够满足用户的基本数据恢复需求。它能够完美恢复图片、视频、音频等多种多媒体文件。





5. Puran File Recovery

这款软件采用了独特的算法，成功实现了数据恢复的高效性；此外，它的界面设计得相当人性化；而且，它还能与多种文件系统相兼容。

使用建议：

发现文件丢失后立即停止使用该存储设备

尽量将恢复的文件保存到其他磁盘

重要的文件建议使用专业版软件进行恢复

定期备份重要文件是预防数据丢失的最佳方案

这些软件的官方下载地址在网上是可以查到的。在下载过程中，一定要小心谨慎，确保选择正规渠道，以免不小心下载到含有恶意软件的版本。