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Science Technology
KMS激活工具是广泛用于Windows和Office系列软件激活的工具，它在企业中进行大规模激活时尤为常见。接下来，我将详细阐述KMS激活的相关技术细节，并指出在使用过程中需要关注的一些要点。
企业使用的Windows系统内置了KMS客户端功能，用户只需对相关设置进行适当修改，确保其连接到合法的KMS服务器，即可完成系统的批量激活。依照常规的KMS激活步骤，企业需自行建立KMS服务器，并且必须购买相应的批量授权。
目前网络上主要有两种KMS工具：
开源的KMS模拟器，比如vlmcsd项目，其源代码是可以在GitHub上查到的。
2. 第三方激活工具：多为修改版KMS模拟器
使用KMS激活需注意：
1. 微软官方仅认可企业自行搭建的KMS服务器
2. 下载第三方KMS工具存在安全风险，可能包含恶意软件
3. 使用非授权KMS服务器属于软件盗版行为
建议企业用户：
1. 通过微软官方渠道购买批量许可
2. 自行搭建KMS服务器
3. 使用slmgr命令进行合法激活
个人用户建议：
1. 购买正版许可证
2. 使用Windows 10/11自带的数字权利激活
3. 避免使用来源不明的KMS工具
软件盗版可能触犯法律，用户需提高警觉。为此，我们提出建议，请大家务必通过正规渠道购买软件授权。
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