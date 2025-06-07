个人邮箱163免费注册

我国历史悠久，提供免费电子邮件服务的平台中，163邮箱便是其中的一员，该服务由网易公司负责运营。用户注册163邮箱账户的手续非常简便，仅需短短几分钟，便可顺利完成。

进入网易邮箱的官方网站，随后在网页上搜寻并点击“创建新账户”的选项。

2. 在注册页面中，需要填写以下信息：

设置邮箱账号名称（如：username）

创建密码（建议使用字母+数字组合）

确认密码

手机号码（用于验证身份）

短信验证码

完成所有必要信息的填写后，请务必认真审阅相关服务协议和隐私保护规定，确保信息准确无误，然后勾选表示认可的选项，并最终点击“马上注册”的按钮。

注册成功后，系统将自动跳转至您的邮箱首页。对于新注册的用户，我们建议您及时完成以下操作：，

绑定备用邮箱

完善个人资料

163提供的免费邮箱，其存储容量高达15GB，且能够支持发送容量达50MB的附件。此外，该邮箱还具备以下几项实用功能：，，，。

邮件收发

通讯录管理

日历提醒

网盘存储

垃圾邮件过滤

使用技巧：

1. 建议定期修改密码以确保账户安全

2. 可以设置自动转发功能

3. 使用邮件分类功能管理不同类型的邮件

4. 启用二次验证提高安全性