郑州惠普售后服务维修点地址

郑州惠普售后服务维修点地址如下，供有需要的用户参考：

1. 惠普官方授权服务中心（金水区）

在郑州市金水区的花园路与农业路交叉口，正弘城写字楼的第十二层，具体位置是1203号房间。

联系电话： -55567890

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

服务范围：笔记本、台式机、打印机等全系列惠普产品维修

2. 惠普授权维修站（二七区）

郑州市二七区的大学路和陇海路交叉口，华联商厦的五层楼设有专门的电子维修区域。

服务范围：主要针对惠普笔记本和一体机维修

3. 惠普金牌服务站（郑东新区）

在郑州市郑东新区，具体位置是商务内环路与商务西七街的交叉口，绿地新都会综合体的第二号楼，位于第十五层。





服务范围：企业级设备维保及数据中心设备维护

4. 惠普快修中心（中原区）

郑州市中原区，建设西路与桐柏路相交之地，西元国际广场B栋，该建筑的三层楼处。

营业时间：周一至周日 9:00-19:00

服务范围：提供笔记本和打印机的快速维修服务

注意事项：

1. 建议前往维修前先电话预约，避免排队等候

2. 携带产品保修卡及购买凭证可享受保修服务

3. 惠普官方维修点均使用原厂配件

非工作时间，您可以尝试拨打电话，号码是，这是惠普的全国客服热线，用以获取帮助和咨询。