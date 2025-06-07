真正不要钱的数据恢复软件

市面上充斥着众多宣称免费的数据恢复软件，然而，实际上，这些软件大多存在限制，例如仅能恢复体积较小的文件，或者恢复后还需额外付费才能查看具体内容。在此，我想向大家推荐几款真正免费且实用的工具。

Recuva

Piriform公司知名开发商开发，其基础功能完全免费开放。它能够恢复误删的文件，处理格式化后的磁盘数据，应对分区丢失等问题。支持FAT、NTFS、exFAT等多种文件系统，操作简单直观。需要注意的是，专业版需要付费，但免费版已经足够满足日常需求。

PhotoRec

这款开源软件专注于恢复照片、视频等多样化的多媒体资料。它适用于Windows、Linux和Mac等多个操作系统。软件能够从硬盘、U盘、SD卡等多种存储介质中恢复数据。它不依赖文件系统，即便分区表出现损坏，依然能够成功扫描并找到数据。

TestDisk





PhotoRec的来源，主要用于恢复分区表和引导信息。它能够恢复被删除的分区，还能修复受损的分区表。这款工具适合技术熟练的高级用户使用，操作上需要一定的技术知识作为支撑。

注意事项：

数据恢复的成功率会因文件被覆盖的程度而有所不同，因此，一旦文件被删除，就应当立即停止继续写入数据。

2. 重要数据建议先恢复到其他磁盘，避免二次损坏

3. 定期备份是最可靠的数据保护方式

这些工具历经时间考验，并无额外费用，用户可依据自身需求进行选择。对于大多数用户而言，Recuva无疑是首选的绝佳工具。