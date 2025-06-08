微软最新发布的操作系统是Windows 11，与Windows 10相比，它在多个方面进行了改进，并增加了新的功能。若您想要获取Windows 11，可以尝试以下几种官方的获取方式：

1. 微软官方网站下载

访问微软的官方网站，点击进入Windows 11的下载页面，选择适合的版本进行下载。页面上提供了ISO镜像文件的下载链接，并且还提供了制作安装盘的工具供用户使用。

2. Windows更新

若您的电脑符合升级要求，您只需进入Windows 10的系统设置，找到更新与安全选项，然后点击Windows更新，即可验证并安装Windows 11系统。

3. 媒体创建工具

微软推出了一款专用的媒体制作工具，该工具可以帮助用户下载ISO文件，或者直接制作成可启动的U盘安装盘。

下载前需要注意：

确认电脑硬件是否满足Windows 11的系统要求





准备好至少8GB的U盘用于创建安装介质

备份重要数据以防意外情况

安装Windows 11的过程相对简单：

1. 运行安装程序

2. 选择安装选项

3. 等待文件复制和安装

4. 完成初始设置

若您的电脑未能满足Windows 11所需的硬件要求，您仍可尝试通过修改注册表等途径强制安装该系统，但这样做可能会对系统的稳定性和性能带来一定程度的负面影响。