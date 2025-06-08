请确保您准备了一个至少拥有8GB存储容量的U盘，并核实该U盘内没有存储任何重要资料，因为制作启动盘的过程会彻底清除U盘内的所有数据。另外，请下载系统镜像文件，推荐您从微软官网或其它信誉可靠的途径获取ISO格式的镜像文件。

选取一款U盘启动盘制作工具，诸如Rufus、UltraISO或者微软官方发布的Media Creation Tool。启动该软件，并将U盘插入电脑，软件便会自动检测到U盘的存在。然后，在软件的操作界面里，先挑选出已经下载好的系统镜像文件。对于分区类型，我建议你选择MBR，因为它能带来更好的兼容性。至于文件系统，我推荐使用FAT32，因为它能够支持UEFI启动。

点击“启动制作”按键，请耐心等待进度条完成。制作完毕后，请重新开启电脑。电脑开机时，请连续迅速按下启动菜单的快捷键（需注意，不同品牌的主板快捷键可能有所区别，通常为F12、ESC或DEL键）。进入启动菜单后，选择使用U盘启动，随后进入系统安装界面。

遵循安装向导的步骤，逐一执行操作，选择自定义安装模式，随即将现有分区移除并新建分区。在挑选安装位置时，务必注意，最好为系统盘保留不少于50GB的存储空间。安装完成后，系统会自动重启。在此期间，请确保拔掉U盘，以防误入安装界面。

安装完成之后，首次启动时需要进行一些基本设置，包括选择地区、配置键盘以及建立用户账户等。建议您尽快检查并安装系统更新，这样可以确保系统的安全性。接着，安装所需的驱动程序和常用软件，系统就可以顺利运行了。

如果在安装过程中遇到问题，可以尝试重新制作启动光盘，或者检查BIOS设置是否正确。在采用UEFI启动方式时，可能需要关闭安全启动选项，而在使用传统启动方式时，必须确保启动顺序准确无误。