路由器密码忘了怎么找回密码

忘记路由器密码的现象很常见，对此，我们可以尝试采取以下几种方法来恢复或重新设定密码。

1. 查看路由器背面标签

路由器的后壳上通常印有预设的用户名和密码信息。这些默认的凭证大多由“admin”和“admin”或者“admin”和“password”这样的组合组成。如果用户没有更改过密码，那么他们可以直接使用这些预设的用户名和密码登录。

2. 使用重置按钮

路由器在后面或底部有一个小孔，这个小孔里藏着重置按钮。要用牙签或者回形针轻轻按这个按钮，大概十秒钟左右，直到看到路由器的指示灯开始闪烁。这样做之后，路由器会回到出厂时的设置，同时密码也会变成默认值。不过要注意，这样做会把之前所有的个性化设置都清除掉。

3. 通过管理界面重置

如果记得部分密码或能通过其他设备登录：

访问192.168.1.1或192.168.0.1

输入记得的密码尝试登录

在管理界面中找到"系统工具"或"管理"选项

选择"恢复出厂设置"或"重置密码"

4. 联系网络服务提供商





若路由器由网络服务提供商所提供，用户可以直接与其取得联系。通常情况下，服务商能够远程对设备进行恢复出厂设置，亦或提供预设的密码。

5. 使用第三方工具

某些软件工具可以帮助我们找回路由器的密码，但使用时一定要小心，因为可能会有安全风险存在。

重置后注意事项：

立即修改默认密码

设置强密码（字母+数字+特殊字符）

记录新密码并妥善保存

建议同时更新Wi-Fi密码

预防密码丢失的小技巧：

1. 将密码保存在安全的密码管理器中

2. 将路由器密码写在纸上并放在安全的地方

3. 设置密码提示问题