pe镜像(iso文件)

预装环境，亦称PE镜像，是Windows操作系统的一个简化版，主要服务于系统维护、故障检测以及部署等任务。这类镜像通常以ISO格式存储，既能通过光盘也能通过U盘启动，且无需依赖主操作系统即可独立运行。

常见的PE镜像工具包括：

1. Windows PE（微软官方工具）

2. 微PE工具箱

3. 老毛桃PE

4. 大白菜PE

PE镜像的主要功能包括：

系统安装：可以直接加载Windows安装镜像进行系统重装

磁盘管理：支持分区、格式化、数据恢复等操作

密码重置：可以破解或重置Windows系统密码

硬件检测：包含多种硬件检测工具

数据备份：可以在系统无法启动时备份重要文件

使用方法：

1. 下载PE镜像ISO文件





2. 使用工具（如Rufus）将ISO写入U盘制作启动盘

3. 设置BIOS从U盘启动

4. 进入PE环境进行操作

注意事项：

使用前建议备份重要数据

部分杀毒软件可能会报毒（误报）

不同PE工具包含的功能和软件可能不同

部分PE工具可能会修改浏览器主页等设置

制作PE启动盘的工具有：

1. Rufus

2. UltraISO

3. Win32 Disk Imager

4. Ventoy（可同时放入多个ISO）

PE镜像文件的大小一般在200MB到1GB这个区间内，这个数值会受到其中工具种类及数量的影响。对于一般用户来说，推荐选择不带额外捆绑工具的版本，比如微PE或者Windows PE。