win7官方原版镜像下载

微软官方已不再提供Windows 7正版ISO镜像文件的下载服务，然而，用户依旧可以选择以下合法途径来获取该系统的镜像文件：

1. MSDN订阅用户下载

MSDN的订阅用户可从微软开发者网络获取Windows 7的官方镜像文件。他们能够获得这一文件。

登录MSDN订阅账户

在下载中心搜索"Windows 7"

选择对应的版本（专业版、旗舰版等）

下载SHA1校验值正确的ISO镜像文件

2. 批量许可用户

拥有微软批量许可协议的企业用户：

请访问微软批量许可服务管理中心进行登录。

在下载页面查找Windows 7镜像

下载时需要提供有效的协议编号

3. 数字河流存档

微软曾经授权的数字河流下载服务器上可能仍保存有部分镜像：





使用ed2k链接下载（需验证哈希值）

常见版本SHA1值：

Windows 7 SP1 64位系统的序列号分别为：1D0D239A，7DAC7319，E8D6B073，8A84DE94，以及28E59281。

Windows 7 SP1的32位系统，其产品激活码是：6F8791FBB4E64605B7D9F4C88221C21790E9A004。

重要提示：

下载后务必校验文件哈希值

不建议从第三方网站下载未经认证的镜像

微软已于2020年1月终止对Windows 7的主流支持

使用前请确保拥有合法的产品密钥

安装注意事项：

1. 制作启动U盘建议使用Rufus工具

2. 安装前备份重要数据

3. 建议在虚拟机中测试镜像完整性