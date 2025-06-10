为确保Windows 8系统的流畅运作，激活流程是必须执行的。若不激活，系统功能将受限，并且会频繁出现激活提示。接下来，我将为大家介绍几种常见的激活手段：

激活产品需遵循常规步骤，安装完毕后，系统会要求您输入一个由25个字符组成的密钥。您只需在控制面板的“系统和安全”区域找到“系统”选项，然后点击“更改产品密钥”进行输入，即可完成激活。

若网络激活操作未能成功，您可以选择通过电话进行激活。系统会向您发送一个安装ID，您只需拨打微软激活热线，然后按照语音提示输入这些数字，就能获取确认ID，并继续完成激活步骤。

KMS激活主要面向企业进行批量授权。在使用时，需进入具备管理员权限的命令提示符，并输入特定命令，例如："slmgr /skms"后跟"KMS服务器地址"，以及"slmgr /ato"。但需特别留意，此操作的前提是企业已成功搭建了KMS服务器。

激活过程采用MAK密钥，这算是一种批量授权的操作方式，主要是通过反复使用激活密钥来实现的。其输入步骤与使用产品密钥进行激活的流程是一致的。

购买的正版Windows 8产品附赠一个专用激活码，此激活码仅限一台设备使用以完成激活。

注意：

盗版激活工具可能存在安全风险，建议使用正规渠道激活

激活后建议创建系统还原点以防意外





更换主要硬件可能导致需要重新激活

企业用户建议使用批量授权方式

如果激活遇到问题，可以尝试以下步骤：

1. 检查网络连接是否正常

2. 确保输入的密钥正确无误

3. 运行疑难解答工具

4. 联系微软客服获取帮助

系统一旦激活，属性页面便会显现“Windows已激活”的提示信息，同时系统也能顺畅地接收更新内容。维持系统的激活状态，这对于保障系统的安全与完整至关重要。