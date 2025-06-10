在Photoshop软件里，若想自动将内容分页到下一页，通常需要结合图层处理和画布大小的调整。下面是具体的操作流程：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

请确保您的文档已设置为多页显示格式。在新建文档时，应选择“画板”模式，或者通过使用快捷键V激活“画板工具”，以便添加多个画板，从而实现分页功能。

2. 要实现内容自动流转到下一页：

选中需要移动的图层或图层组

在进行内容拖动操作时，请选用移动功能键（V），并需同时按住Shift键，这样做可以保证内容在移动过程中保持其垂直状态。

将内容拖出当前画板范围，放置到相邻画板上

3. 对于大量文本自动分页：

使用文字工具创建文本框

当文本超出当前画板时，点击文本框右下角的"+"图标

在新的画板上点击创建串联文本框

4. 高级分页技巧：

通过"图层>新建>组"整理相关内容

使用"选择>全部图层"配合移动工具批量转移内容

利用参考线(ctrl+;)精确定位分页位置

5. 输出分页文档：

文件>导出>将画板导出为PDF

在导出设置中选择"每个画板单独一页"

请务必经常保存您的文档，特别是在处理多页文件时。您可以通过点击“文件”菜单，挑选“自动”选项，再利用“图层转文件”这一功能，对每一页内容进行批量导出。