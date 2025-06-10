win7安装系统教程

1. 准备安装介质

首先，得准备好Windows 7的安装光盘或者是U盘启动盘。若选用U盘启动盘，那么它的容量最好不低于8GB。制作启动U盘，你可以使用微软官方提供的工具，或者选择第三方工具，比如Rufus。

2. 设置BIOS启动项

打开电脑，进入BIOS设置页面（一般是在开机时按下Del或F2键），然后调整启动优先级，使其优先从安装介质启动。需要注意的是，不同型号的主板，其BIOS设置界面可能会有所区别。

3. 开始安装

将安装盘插入电脑，电脑重启后，当屏幕显示“请按任意键从CD或DVD启动”的提示信息时，任意按键以继续操作。进入安装程序界面，依次设置语言、时区和货币单位等选项，最后点击“立即安装”按钮。

4. 输入产品密钥

输入25位Windows 7的激活码，或者您也可以选择暂时跳过这一环节，之后再来进行激活操作。

5. 选择安装类型

推荐您采用“自定义（高级）”安装模式，这样能够实现从零开始的全新安装，而不是仅仅进行升级操作。

6. 分区和格式化





在磁盘分区这一环节，用户可以挑选现有的分区，亦或是新建一个分区。一般来说，为系统分区保留30GB以上的空间是比较合适的。选定分区后，依次点击“格式化”和“下一步”，即可启动安装过程。

7. 安装过程

安装操作将自动执行，在此过程中设备将多次重启。整个安装所需时间大概在20到40分钟之间，这一时长会根据硬件的具体配置情况而有所不同。

8. 初始设置

安装完毕后，请设定用户名、电脑名称以及密码。接着，挑选Windows更新相关设置，我们推荐您选择“采用推荐配置”。

9. 激活系统

若先前未进行产品密钥的输入，目前需输入该密钥以激活系统。您可以在控制面板的“系统”部分查找到相应的激活选项。

10. 安装驱动程序

安装完毕后，或许得手动去安装那些硬件的驱动程序。你可以通过设备管理器来查看哪些硬件需要驱动支持，之后就可以从相应的制造商官方网站上下载并完成安装。