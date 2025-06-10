惠普hp打印机官网驱动下载

访问惠普的官方网站是获取打印机驱动程序的正规渠道。从官网进行下载，可以确保所下载的软件为正版，并且与设备相匹配。采取这种方式，可以防止下载到携带病毒或附带其他软件的驱动程序。

访问惠普官网驱动下载页面的步骤如下：

1. 打开浏览器，输入进入惠普官网

2. 在首页导航栏找到"支持"-"软件与驱动程序"

3. 选择"打印机"类别

请输入您所需查询的打印机型号，比如：HP激光打印机专业多功能一体机M130fw。

5. 选择正确的操作系统版本

6. 找到驱动程序下载按钮并点击下载

下载时需要注意：

确认打印机型号准确无误

选择与电脑操作系统匹配的驱动版本

下载时最好暂停安全软件，避免误拦截

建议下载完整功能驱动包，不要选择基本驱动

安装驱动程序时建议：

1. 先断开打印机与电脑的连接

2. 运行下载的驱动程序安装包

3. 按照向导提示完成安装

4. 最后连接打印机USB线或进行无线设置

如果遇到下载或安装问题，可以：

尝试更换浏览器

检查网络连接

直接联系惠普官方技术支撑

惠普官网提供了驱动程序的自动检测服务，该服务能够识别已连接的打印机，并给出相应的驱动推荐。对于较旧的打印机型号，可能需要您访问“旧款产品支持”专区来查找所需的驱动程序。