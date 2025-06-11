用老桃毛U盘来制作系统启动盘是普遍采用的系统安装和维护手段。您需要准备一个容量至少为8GB的U盘，而且推荐选用USB3.0接口的U盘以便提升工作效率。在动手制作之前，务必对U盘上的所有重要数据进行备份，因为接下来的制作过程将对U盘进行格式化操作。

下载老桃毛的预安装环境工具包，该工具在Windows系统里应用广泛。下载完毕后，启动安装程序，并选取“制作USB启动盘”这一选项。随后，进入设备选择界面，一定要准确选择你的U盘。特别要注意，别不小心选中了其他存储设备，以免不小心将其格式化。

所需完成的时间大概在五到十五分钟之间，这个时长可能会因为U盘的读写速度以及电脑性能的不同而有所调整。制作完成后，U盘会被划分为两个部分：一是可见的常规分区，用于存放数据文件；二是隐藏的启动分区，专门用来存放PE系统的相关资料。





为确保启动盘制作过程顺利进行，请按照以下步骤操作：首先，请重启您的电脑；接着，进入BIOS设置界面，通常在开机时按F2、Del或F12键即可；然后，将U盘设置为首选启动设备；设置完成后，别忘了保存修改并重启电脑；若能顺利进入老桃毛PE系统界面，则表示启动盘制作成功。

以老桃毛U盘作为启动介质，能够完成系统部署、硬盘划分以及数据复原等多重任务。在PE操作系统中，它自带了DiskGenius分区软件、Windows安装程序等系统维护的常用工具。然而，不同版本的PE工具包在功能上存在差异，因此推荐使用最新版本来确保功能的全面性。

请确保您定时升级PE工具包至最新版本，此举不仅能增强其兼容性，还能享受新增的各项功能。若您已有一段时间未使用该工具，建议每三个月重新制作一次启动盘，以防U盘因使用年限过长而出现数据丢失问题。一旦发现U盘读写速度大幅降低，应立即更换新的U盘，并重新制作启动盘。