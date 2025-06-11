在系统重装的过程中，许多人可能会遇到密钥丢失的情况，这种现象其实很普遍。面对这种情况，您不必过于紧张，以下几种方法能够帮助您恢复或激活系统。

1. 检查电脑机身上的贴纸

电脑或品牌台式机的底部或侧面通常会有标识，上面注明了Windows产品的密钥。这可以视为找回密钥的一种简单方式。如果是Windows 7、8或10的OEM版本，那么这个贴纸上的密钥就可以直接用于激活系统。

2. 查看购买记录

购买Windows系统时，您需通过正规渠道。购后，您可于购物发票或接收的电子邮件中找到产品密钥。此外，微软官方商店、亚马逊等电商平台亦会记录您的购买详情。

3. 使用密钥恢复工具

在系统重新安装之前，您可以使用ProduKey这类密钥恢复工具进行现有系统密钥的备份。这类软件具有读取注册表中激活信息的功能。

4. 数字许可证激活

Windows 10和11系统支持使用数字许可证进行激活操作。若您之前在这台电脑上成功激活了正版Windows，那么在您重新安装系统并接入网络的情况下，系统会自动完成激活过程，您无需再手动输入激活密钥。

5. 联系微软客服

如果上述方法都不能解决您的问题，您可以尝试联系微软的客服热线。在通话过程中，请准备好您的购买凭证和电脑的硬件信息，这样客服人员就有可能帮助您找回密钥。

6. 使用KMS激活





企业用户可利用KMS服务器执行批量激活。若需了解KMS服务器的具体位置和激活的具体流程，请联系公司的IT部门。

7. 购买新密钥

若您确认无法恢复，建议您选择微软官方渠道购买正规激活码，这样做可以避免因使用非法密钥而可能带来的安全隐患。

预防措施：

养成备份密钥的习惯

将密钥保存在安全的地方

使用微软账户绑定数字许可证

记录下产品ID和安装ID

最后，提醒各位，请尽量避免使用第三方破解工具，因为这些工具可能包含有害程序；此外，非法激活的系统将无法获取安全更新。