windows8为什么被淘汰

2012年，Windows 8操作系统正式亮相，它是Windows 7的后续版本。然而，它并未赢得市场和用户的普遍好评，最终被Windows 10所替代。Windows 8被淘汰的原因可以概括为以下几点：

1. 用户界面设计过于激进

Windows 8推出了全新的Metro界面，也就是后来更名为Modern UI的界面。这个界面彻底摒弃了传统的开始菜单，转而采用了全屏式的开始屏幕。虽然这样的设计非常适合触控设备的使用，但对于那些习惯了传统桌面操作的用户来说，却显得非常不适应。许多用户发现，他们之前熟悉的使用方法已经发生了根本性的变化，导致学习成本大大增加。

2. 对传统PC用户不友好

Windows 8主要对触控设备进行了优化，但在使用传统鼠标键盘的电脑上，用户体验不佳。比如，全屏应用和隐藏式功能栏等设计，都不太适合鼠标操作。当时，大多数用户还在使用传统的电脑，这种设计方向与大多数用户的需求不太相符。

3. 应用生态发展缓慢

Windows应用商店里的应用数量和质量都不太令人满意，多数我们常用的软件还没有推出Modern版，这导致用户在使用过程中不得不频繁在传统桌面和Modern界面之间来回切换，感觉体验很不连贯。

尽管Windows 8在启动速度上有所提升，但在系统稳定性方面却不及Windows 7，常常遇到兼容性的困扰。而且，其驱动程序的支持并不全面，尤其是对老旧硬件的兼容性较差。

5. 品牌形象受损

Windows 8问世后，媒体及用户对其评价普遍不高，这一现象使得其品牌形象受到了损害。尽管微软紧接着推出了Windows 8.1，并对其进行了若干改进，然而这些努力已无法改变公众对其的负面看法。

6. Windows 10的快速推出

2015年，微软发布了Windows 10。该系统恢复了开始菜单功能，优化了用户界面，并实施了免费升级政策，从而加快了Windows 8的淘汰速度。

7. 企业市场拒绝接受

企业用户对新系统的接纳程度不高，多数企业选择了绕过Windows 8，继续沿用Windows 7，亦或是直接静候Windows 10的问世。

微软在推广Windows 8时过于急切地推行以触控为先的设计理念，忽略了广大传统PC用户的使用习惯和需求。这种设计理念与市场实际情况不符，结果导致了其被市场所淘汰。Windows 8的失败让微软得到了宝贵的教训，进而促使他们在Windows 10的设计上更加注重平衡和实际。