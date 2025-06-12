手机修改wifi密码步骤

请打开手机上的设置程序，挑选“WIFI”或“无线网络”选项，然后点击进入下一阶段。在此操作期间，请确认您的手机已经成功连接到了您打算更改密码的WiFi网络。

在已连接WiFi的名称旁边，一般会看到一个齿轮形状的图标，亦或是“更多”的标识。点击这个图标或标识，便能进入该WiFi的详细设置界面。

在详细设置里进行查找，寻找“管理路由器”或类似的选项，点击之后，系统会自动跳转至路由器的管理界面。如果界面提示需要输入用户名和密码，一般情况下用户名是admin，而密码则可以在路由器底部的标签上查找到。

成功进入路由器管理界面后，需在左侧菜单里寻找"无线设置"或"WiFi设置"这一选项。不同品牌和型号的路由器，其设置选项的名称可能有所差异，但多数情况下，这些选项的名称都会包含"无线"或"WiFi"这样的字眼。





进入无线设置页面，您需要寻找“密码”或“安全密码”这一选项，然后移除现有的密码，并设定您的新密码。为了保障账户安全，我们建议您设置一个8位以上的复杂密码，最好包括字母、数字以及特殊符号。

设置完毕后，请于页面下方寻找“保存”或“应用”等按钮，并点击进行保存修改。有些路由器在更新设置后可能会自动重启，以便新配置生效，请您耐心等待，大约需要一到两分钟。

手机需重新连接到该WiFi网络，并且必须输入新的密码以完成连接过程。若其他设备欲加入，每台设备均需用此新密码进行重新配对。