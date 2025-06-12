windows不是正版怎么解决

若您的Windows系统并非正版授权，您可能会遇到激活提示或功能受限等问题。以下列出了一些可能的解决方法：，，，，。

1. 购买正版授权

最安全的购买方式是直接从微软的官方网站或是获得官方授权的经销商那里获取Windows的正版激活码。一般来说，专业版的售价大约在1000到2000元这个区间，而家庭版的价格则相对更加亲民。

2. 使用KMS激活

许多企业选用KMS服务器以激活Windows系统。您可以试试以下操作步骤：

slmgr /skms

slmgr /ato

但要注意这可能存在法律风险。

3. 数字许可证激活

如果在此台电脑上您先前已安装了正版Windows操作系统，那么您可以尝试利用与微软账户关联的数字授权来重新启动并完成激活流程。

4. 重装系统

利用微软官方提供的镜像工具，我们可以制作并安装U盘，从而重新部署操作系统。在安装过程中，需要勾选“我没有产品密钥”这一选项，安装完毕后，会发现部分功能将无法正常使用。

5. 联系微软客服

在某些特定情况下，微软可能会提供合法的激活方式，特别是对于已经预装了Windows操作系统的全新设备。

6. 考虑Linux系统

若资金有限，可以挑选使用Ubuntu等无需付费的Linux系统进行替换。

建议优先购买官方授权的正版软件，这样做既符合法律规定，又能保障使用安全。与此相对，使用非正版系统可能会存在安全风险，而且无法获得微软的官方更新和客户支持。