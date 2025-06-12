windows+x是什么快捷键

在Windows系统里，Windows加X键是个常用快捷键，能迅速调出那个叫“高级用户菜单”的东西，也就是大家熟悉的WinX菜单。这个菜单方便用户轻松访问系统核心功能，诸如电源管理、设备管理器、磁盘管理以及命令提示符等众多实用工具。

按下Windows键，亦即大家熟知的Win键，再按X键，您会注意到屏幕左下角（通常位于开始按钮处）会弹出一个快捷菜单。在这个菜单中，您可以找到诸多常用操作：例如，您可以调整系统设置，切换用户账户，查看网络连接状态，关闭或锁定计算机，以及一些其他实用的小工具。

程序和功能（用于卸载软件）

电源选项（睡眠、关机、重启等）

事件查看器

系统

设备管理器

网络连接

磁盘管理

计算机管理

命令提示符（管理员）





Windows PowerShell（管理员）

任务管理器

控制面板

文件资源管理器

该快捷键在Windows的不同版本间可能存在细微差异。它首次出现在Windows 8/8.1系统中，并在Windows 10和11系统中得到了延续。对于习惯使用键盘的用户来说，这个快捷键能显著提升工作效率，减少了在开始菜单中逐级搜索系统工具的不便。

操作开始，请按Win+X组合键，接着用键盘的方向键在菜单里上下左右挑选选项，然后用回车确认选择。亦或者，您可以直接按菜单旁标记的字母键快速执行，比如连按两次U键可关机，先按U后按R键则可重启电脑。若需进行需管理员权限的操作，诸如切换至命令提示符管理员模式，系统便会自动显示用户账户控制（UAC）的确认界面。