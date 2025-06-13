2020年1月14日，微软正式对外公布，将终止对Windows 7的技术支持。这一举措表明，Windows 7将不再接收到安全更新和技术帮助。尽管如此，仍有众多用户坚持使用Windows 7。

对于尚未启动的Windows 7系统，用户常常会看到“当前Windows版本非正版”的提示，并且，他们的电脑桌面会变成全黑。而且，系统还会时不时地跳出一个激活的提示窗口。为了消除这些干扰，用户可以采取以下合法的方式来进行激活。

购买正版的激活密钥是最为标准的激活方式，您可以选择在微软官方的商城或者获得官方授权的商家那里购买Windows 7的激活密钥，激活过程简单，只需进入控制面板中的“系统”设置，输入相应的密钥即可完成。

如果网络激活没有成功，您可以尝试使用电话激活方式。系统会向您提供安装ID，您只需拨打微软激活中心的电话，然后按照语音提示输入这个ID，就可以获取确认ID并完成激活步骤。

企业用户可利用MAK或KMS等批量许可证密钥激活相关许可。若需获取这些激活密钥及其操作步骤，请务必联系企业的IT管理员。

升级到Windows 10系统：微软曾提供免费升级服务，即便官方的升级通道已经关闭，但只要满足特定要求，借助辅助技术，用户依然可以将未激活的Windows 7系统顺利升级至Windows 10。

需要注意：

未经授权的破解软件使用存在风险，可能导致系统运行不顺畅，还有可能遭受恶意软件的攻击。

盗版软件违反版权法，不建议使用

激活状态并不会对基本功能的操作产生阻碍，但它在系统更新和某些特定选项的设置上可能会带来一些影响。

还在使用Windows 7的用户们，我们建议您思考一下升级到官方推荐的操作系统版本，这样做可以让你获得更高级别的安全保护，同时还能享受到更多样化的功能体验。