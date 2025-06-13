163邮箱登录入口官网

网易在中国为广大用户带来了163邮箱这一免费的电子邮件服务，该服务确保了用户能够享受到稳定且可靠的邮件收发体验。用户若想登录163邮箱，必须首先打开浏览器，然后在地址栏输入官方网址“”，这样就可以顺利进入登录页面了。

163邮箱的登录界面上有一个显眼的登录区域。在使用时，请准确输入您的邮箱账号（包括@这一域名后缀）以及相应的密码。若您在自家电脑上操作，可以开启“记住用户名”的功能，这样在下一次登录时就能更加方便快捷。首次进入系统或者更换了登录设备，系统可能会要求您经历几个安全验证步骤，这些步骤可能包括接收手机上的验证信息，或者完成滑动验证码的测试。

若您遗失了密码，请轻点页面上的“找回密码”按键，之后您就能通过您所绑定的手机号码或安全邮箱来重置密码。对于初次使用的用户来说，应当先点击“创建新账户”选项，完成邮箱注册流程，随后按照系统指引填写个人信息并设定密码。





163邮箱用户可选择通过网页版或桌面客户端两种途径进行登录。网页登录方式适用于偶尔使用，而诸如网易邮箱大师等客户端软件则更适宜长期使用，并且能够提供邮件提醒等丰富功能。登录成功后，用户可以进行邮件的收发、管理联系人以及使用网盘等操作。

用户应当通过正规途径下载客户端，这样做有助于规避使用非官方软件可能导致的隐私泄露风险。此外，用户还需定期更换密码，并尽量不在网络环境较差时登录邮箱。网易会不定期更新安全策略，所以建议用户留意官方网站发布的通告，以便及时掌握登录方式的变化信息。