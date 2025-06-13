win7不是正版怎么解决

若您的Windows 7系统没有经过正版授权，您可能会遭遇激活提醒、屏幕变暗以及部分功能受限等情况。以下提供了一些可能的解决方案，包括但不限于：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

1. 购买正版授权

在微软官方网站或经授权的经销商那里购买正版授权码是最可靠的做法。尽管这可能会涉及一定的经济支出，但它确保用户能够享受到所有功能并接收到及时的安全更新。一般来说，Windows 7专业版的授权码价格大概在1000到1500元这个区间。

2. 使用激活工具

网络上有不少激活软件，比如KMS和小马激活这类。这些软件模仿企业大规模授权的场景来进行激活，然而在使用这些软件的过程中，可能会遇到一些潜在的风险，比如：

可能携带病毒或后门程序

会被微软后期封锁

违反软件著作权法

建议仅用于测试环境，不建议长期使用。

3. 升级到Windows 10

微软提供过免费升级政策，目前仍可通过以下方法升级：

下载微软媒体创建工具

选择"立即升级这台电脑"

升级后会获得数字许可证

新系统更安全且能获得持续更新。

4. 改用Linux系统





若非必须使用Windows系统上的特定软件，那么可以考虑转而使用Ubuntu等Linux系统版本。

完全免费开源

对老旧硬件更友好

日常办公足够使用

5. 企业批量授权

对于公司用户，可以考虑购买VL批量许可证：

一次授权多台电脑

管理更方便

价格比零售版优惠

重要提示：

长期使用盗版系统存在安全风险

微软已停止Win7主流支持

建议尽快迁移到受支持的系统

若预算有所限制，可以留意微软的促销信息，它们会不定时推出大额折扣。此外，一些品牌的电脑出厂时已经安装了Windows 7系统，用户只需额外支付部分费用，即可升级至正版Windows 10。