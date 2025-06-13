现在还有免费的word吗

目前，微软已经停止了Word软件的完全免费供应。若想使用微软Office套件里的Word，用户必须支付费用来订阅Office 365（现已更名为Microsoft 365）或者购买授权版。尽管如此，依然存在一些合法途径，可以让我们免费使用Word的部分功能。

使用网页版的Word，您通过登录Microsoft账号在上即可使用在线版Word的基础服务，这项服务完全免费。然而，这些功能与桌面版相比，功能更为精简，并且在使用过程中，您必须保持网络连接。

iOS与Android用户均可免费下载Word软件，此软件提供了基本的编辑功能。但是，若用户的设备屏幕尺寸大于10.1英寸，他们需要支付费用进行订阅，才能使用所有功能。

教育机构用户众多，许多学校向学生提供Office 365教育版服务，这项服务涵盖了Word的所有功能。

Microsoft 365的免费试用版让用户有机会在一个月内无限制地使用，借此全面感受其各项功能。

5. 替代软件：

WPS Office免费版（含广告）

LibreOffice（完全免费开源）

Google Docs（在线文档编辑）

需注意，那些在网络中流传的所谓“破解版”Word文档可能潜藏安全漏洞和法律风险，所以不建议大家使用。微软对盗版软件的打击力度很大，尤其是对于企业用户，更应该远离未授权的软件。