微软推出的Windows 7系统颇受用户青睐，尽管微软已于2020年停止了对其的技术支持，但该系统依旧受到了众多用户的喜爱。关于Win7激活码的永久性，以下是一些需要明确的关键信息：

微软官方已不再销售Windows 7的正版授权，现在市面上广泛流传的所谓“永久激活码”通常包括以下几种情况：

批量授权密钥（VLK）的泄露版本

企业版MAK密钥

通过技术手段生成的激活码

2. 使用非正版激活方式的风险：

系统安全性无法保障

可能携带恶意软件

无法获得系统更新

存在法律风险

3. 相对安全的激活方案：

请选择微软公司官方推出的Windows 7 Service Pack 1版本下的ISO文件映像。

通过合法渠道购买二手正版授权

考虑升级到Windows 10系统

4. 技术提示：

某些激活工具可能修改系统文件

激活后建议创建系统还原点

定期检查系统安全性

用户需要更新至最新的操作系统版本，这样做可以享受到更高级别的安全保障和功能改进。如果实在无法避免，必须继续使用Win7，那么推荐在虚拟机内运行，以此来减少潜在的安全隐患。