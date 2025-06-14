Ghost官网是Ghost开源博客系统的官方平台，在这里，你可以获取最新版本的软件，阅读详尽的文档，学习操作指南，选择合适的主题模板，并且能够享受到托管服务。该平台基于Node.js技术构建，以其Markdown编辑器的简洁和高效著称，非常适合个人博主和内容创作者使用。

官网首页明确展示了Ghost的三大主要产品系列：首先，自托管方案提供可供下载的安装包，兼容Windows、Linux和macOS系统；其次，Ghost(Pro)官方托管服务包括自动化维护和CDN加速等特色功能；最后，市场板块则提供了众多由专业设计师精心设计的美观主题模板，并支持第三方插件的集成服务。

技术文档区域提供了全面的API参考资料、主题开发指南和部署指南，开发者可以找到详尽的RESTful API说明和Webhook配置技巧。社区论坛十分活跃，用户可以查阅常见问题的解决方案，也可以发起新的技术话题讨论。





官网的布局设计采用了响应式技术，因此，无论用户使用何种移动设备，所有功能模块都能全面呈现。此外，页面加载速度也有所提高，全球用户的平均访问响应时间缩短至800毫秒以下。页脚区域明确标注了版权信息，指出该平台遵循MIT开源许可协议，并且若用于商业目的，需严格遵守相关法规。

最新更新记录表明，在2023年第四季度的版本里，新增了协同编辑这一实用功能，同时对SEO工具进行了优化和升级；另外，订阅表单也增加了自定义字段的设置选项。根据性能测试结果，基础配置的VPS完全有能力处理日均10万次以上的页面访问量。官方指出，服务器配置需满足的基本条件是至少配备1核CPU和1GB内存；至于数据库的选择，推荐使用MySQL8.0或更高版本，或者PostgreSQL12或更高版本。