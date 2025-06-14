免费邮箱登录163登录

163邮箱属于众多免费电子邮箱服务之一，由网易公司进行管理。若要访问163邮箱，首先需要打开浏览器，接着输入网址，随后便可以进入163邮箱的登录页面。

登录页面设有两个输入框。首先，在第一个输入框中，您需输入您的163邮箱用户名，格式应为“用户名@”。然后，在第二个输入框内，您需输入与该邮箱账户对应的密码。输入完毕后，点击“登录”按钮，即可顺利进入邮箱。

在使用公共电脑时，请注意不要勾选“记住密码”这一选项，以防账户信息暴露在风险之中。若您不慎忘记密码，只需点击页面上的“忘记密码”链接，然后依照系统提示完成密码重置的步骤即可。





新注册163邮箱的用户只需轻点“创建账号”按键，即可轻松完成账号的创建。在注册环节，用户需依次输入用户名、设置个人密码，并验证手机号。注册成功后，用户即可使用新创建的账号登录系统。

登录后，用户将直接抵达邮箱的主页界面。在这里，用户可以查看收件箱的内容，编写新的电子邮件，并对联系人信息进行管理。163邮箱向用户提供了15GB的免费存储空间，同时支持发送大文件附件。而且，它还拥有邮件分类和垃圾邮件过滤等实用的功能。

使用密码时，请确保定期更换，这样做可以提升账户的安全性。同时，若邮箱长时间未被使用，网易可能会将其收回。鉴于此，为了维持账户的活跃状态，我们建议您定期登录邮箱。