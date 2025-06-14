win10怎么跳过自动修复

当Windows 10系统在启动过程中遭遇故障，会自动切换至自动修复状态，然而这一功能并非总能彻底消除问题，甚至有时可能导致无限循环。以下是一些帮助您跳过自动修复步骤的技巧：

1. 强制关机法：

在自动修复界面出现时，强制关机（长按电源键5秒）

执行该步骤两次或三次之后，系统一般会跳过自动修复环节，然后便会进入启动配置的界面。

在启动设置中选择"正常启动Windows"

2. 禁用自动修复：

进入高级启动选项（开机时按F8或Shift+F8）

选择"疑难解答" → "高级选项" → "命令提示符"

操作过程中，必须输入指令，采用bcdedit命令，将参数设定为/set，同时指明目标为{default}，其目的是将恢复功能调整为不可用，具体表现为显示为No。

重启电脑

3. 通过安全模式：

在自动修复界面选择"高级选项"

进入"疑难解答" → "高级选项" → "启动设置"

选择"启用安全模式"

在安全模式下运行系统还原或修复

4. 修改注册表：





在命令提示符中输入regedit

请访问HKEY_LOCAL_MACHINE文件夹，之后进入SYSTEM子文件夹，再选择CurrentControlSet选项，最后点击Control和Session Manager这两个选项。

找到BootExecute项，将其值清空

退出注册表编辑器并重启

5. 使用安装介质：

准备Windows 10安装U盘

从U盘启动，选择"修复计算机"

在命令提示符界面里，请按照以下步骤操作：首先输入bootrec命令，接着选择rebuildbcd这一功能选项。

重新创建启动配置数据

注意事项：

跳过自动修复可能导致系统问题无法解决

建议在跳过修复前备份重要数据

如果问题持续，可能是硬件故障导致

定期创建系统还原点可预防此类问题

若前述方法无法有效解决难题，或许需重新安排操作系统部署，亦或是向专业的技术人员寻求支援。