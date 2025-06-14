怎么看电脑配置和型号

要查看电脑的配置和型号，可以通过以下几种方法进行操作：

1. 使用系统信息工具：

在Windows操作系统中，若需查看系统的详细信息，如处理器、内存大小以及系统型号等，只需按下 Win + R 快捷键，随后输入 msinfo32 命令并回车确认，即可启动“系统信息”窗口。

在macOS操作系统里，只需轻点屏幕左上角的苹果标志，然后挑选“关于本机”这一选项，屏幕上便会显现出处理器的型号、内存容量以及序列号等相关信息。

2. 通过设备管理器：

在Windows操作系统中，只需轻按 Win + X 快捷键，系统便会弹出菜单，然后从中挑选“设备管理器”这一选项。进入该界面后，你便能详细查看包括显卡、声卡、网卡在内的各种硬件设备的型号信息。

3. 使用命令提示符：

在Windows操作系统中，您可以通过按下 Win + R 快捷键，然后输入 cmd 来启动命令提示符。接着，输入 systeminfo 命令并回车，系统便会显示出详尽的系统配置资料。

4. 第三方软件工具：





利用CPU-Z、GPU-Z或Speccy等软件，我们可以更直观地查看电脑的硬件配置和型号，这些工具通常能提供更为详尽的硬件信息。

5. 查看BIOS或UEFI界面：

启动设备时，需按下一个特定的按键（例如 Del 键、 F2 键等）以进入BIOS或UEFI设置界面，此时，某些主板会展示出系统的型号以及硬件的相关信息。

6. 物理查看标签：

笔记本电脑或品牌台式机，一般会在机身底部或背面找到贴有标签，上面会注明型号以及一些配置信息。

运用这些技巧，您能够毫不费力地查看到电脑的全面配置和具体型号，这样有助于进行系统升级或是日常维护。