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windows11激活密钥免费

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用户们普遍关注如何合法地获取Windows 11的激活密钥。在此需要提醒的是，若使用非法授权的密钥，则可能构成侵权，并且微软有可能对盗版系统实施限制措施。因此，推荐大家通过以下正规途径来获取Windows 11的授权。

1. 微软官方购买渠道：

微软官方网站的商店中，可以获取Windows 11家庭版以及专业版的官方授权。

授权价格根据版本不同在100-200美元之间

购买后可以获得永久的数字许可证

2. 教育优惠渠道：

在校师生可通过学校IT部门查询是否有教育授权

部分高校提供免费或优惠的Windows正版授权

3. 企业批量授权：

企业用户可以通过微软批量许可计划获取

需要提供公司营业执照等证明材料

4. 特殊促销活动：

关注微软官方的不定期促销

新设备购买时附带Windows 11授权

5. 免费升级途径：

持有正版Windows 10的用户可以免费进行升级，升级目标为Windows 11系统。

升级后系统将自动激活

需要注意的风险：

网上宣称的"免费密钥"大多属于盗版

使用盗版密钥可能导致系统不稳定

微软会定期封禁非法激活密钥

盗版系统无法获得安全更新

用户应挑选合法授权途径，以保障系统安全与稳定运作。若预算有限，可以选择安装未经激活的Windows 11，尽管这会限制一些个性化功能，但不会妨碍核心功能的正常使用。

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本文地址： http://www.itmsc.cn/xitong/192718.html
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