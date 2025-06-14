对电脑C盘进行清理能够增加可用存储，并且加快系统操作效率。以下是一些具体的操作流程：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

1. 清理临时文件

开启“磁盘清理”功能，对C盘进行清理处理，接着勾选“临时文件”等选项以启动清理任务。在Windows系统里，系统会自动扫描可删除的临时文件、回收站里的数据以及系统日志等信息。

2. 卸载不常用软件

登录控制面板，点击“程序与功能”选项，在这里可以查看到占用C盘空间较大的应用程序，并对其进行卸载操作。请注意，对于长时间未使用的软件，建议将其删除。但需注意，那些对系统运行至关重要的程序则需保留。

3. 转移大文件

将体积较大的视频、音乐、图片等文件，移至其他磁盘分区或外部存储设备。您可以使用资源管理器按文件大小进行排列，这样便能迅速找到那些占用空间较大的文件。

4. 清理下载文件夹

下载完毕后，文件夹中常常累积了大量的临时文件，我们既能够手动挑选并删除那些不再需要的资料，也可以设置自动清理的规则，以便自动处理这些临时文件。

5. 关闭休眠功能

若不经常使用休眠功能，管理员可以通过运行cmd程序，并输入“powercfg -h off”这一命令来关闭它，这样就能释放出数GB的存储容量。

6. 调整虚拟内存





在“高级系统设置”这一选项中，我们必须对虚拟内存的配置进行相应的调整，具体操作是将它迁移至其他分区，这样做是为了减少对C盘存储空间的占用。

7. 清理系统还原点

在"系统属性"中删除旧的还原点，只保留最新的还原点。

8. 使用专业清理工具

CCleaner等工具可以高效地清理系统里多余的文件，但选择这类软件时，一定要保证它们的出处是可信的。

9. 移动用户文件夹

将文档、图片等用户文件夹位置改到其他分区。

10. 检查磁盘错误

定期运行"chkdsk"命令检查和修复磁盘错误。

定期执行这些整理任务，可以保证C盘有足够的剩余空间，所以，我提出建议，每月至少进行一次这样的保养性整理。