miui14版本更新计划

小米最新推出的操作系统MIUI 14，对性能进行了多项优化，并提升了诸多功能。据悉，MIUI 14的更新过程被划分为几个阶段逐步实施。其中，首批支持更新的机型涵盖了小米12系列、小米11系列以及Redmi K50系列等高端机型，这些设备自2022年底起便开始逐步接收更新。

2023年第一季度，第二批更新计划即将实施，届时将涉及小米10系列、Redmi K40系列以及Redmi Note 11 Pro系列等多款中高端机型。紧接着，2023年第二季度，第三批更新活动将启动，主要服务对象为Redmi Note 10系列和小米Pad 5系列等设备。

MIUI 14的更新亮点有：首先，系统性能实现了全面升级，系统固件所占空间减少了23%；其次，引入了光子引擎技术，使得应用启动速度提高了20%；再者，对存储管理进行了优化，系统碎片整理的效率提升了60%；此外，精简了预装应用，可卸载的应用数量增至90%；还有，新增了桌面文件夹图标放大的功能；最后，对隐私保护功能进行了改进，并增加了应用行为记录功能。





小米针对老款机型用户承诺，将依据系统兼容性进行审核，那些两年至三年前的手机型号，有望在2023年下半年获得系统升级。用户可以进入“设置”菜单，选择“我的设备”，再点击“系统更新”来手动查询更新情况。在升级之前，建议用户备份关键数据，并且要保证手机电量在50%以上。

MIUI 14的更新版本将大幅增强手机的运行流畅性和电池续航能力，并且引入了更加智能的人工智能功能以及更加周到的隐私保护措施。用户可以登录官方社区或MIUI论坛，以获取最新的更新信息以及适配机型列表。