360安全卫士：这款软件是国内较早的安全产品之一，它通过免费模式迅速赢得了市场份额。然而，近几年来，它被广泛批评存在强制捆绑安装、频繁弹出推广自家产品、占用系统资源等问题。即便用户将其卸载，仍会留下大量的残留文件和注册表项。

2345全家桶主要包括浏览器、看图王、输入法等软件，其推广方式主要是诱导用户安装并捆绑其他应用。一旦用户安装，这些软件便会自动下载更多相关应用，并将浏览器主页更改为2345导航，卸载起来非常困难，几乎无法完全清除。

百度杀毒软件虽然已经不再提供服务，然而它之前因为强制安装、难以卸载以及扫描用户隐私数据等问题，已经多次被公众揭露。即便用户将其卸载，后台进程和服务依然存在。

这款压缩软件支持多种压缩格式的自动关联，并且内置了广告插件。其中最让人不满的是，它强制更改浏览器的设置，安装后会出现众多游戏广告和购物推荐。

驱动精灵以驱动升级为名，实际上却强行安装了众多推广软件。在安装过程中，它会自动勾选多个附加应用，而且卸载时还需经历繁琐的验证步骤。

腾讯电脑管家功能丰富，然而，它常常因为过度消耗系统资源、频繁推送腾讯系列产品广告、强制更改浏览器主页等原因，受到用户的广泛投诉。





金山毒霸，曾是广为人知的杀毒工具，但后来却转变为一种典型的恶意软件。它强行改变系统配置，控制浏览器，一旦安装，几乎难以完全根除。

小鸟壁纸看似是一款壁纸软件，实则暗藏玄机，它强制安装游戏中心、浏览器插件等附加程序，同时还频繁弹出广告，这些行为大大降低了电脑的运行效率。

瑞星杀毒，一度是国内知名的杀毒软件领军品牌，但后来却转变为一种典型的广告推广渠道。它常常强制将用户的主页锁定，安装之后，系统运行速度会明显变慢。

PPS影音是一款视频播放软件，它会在开机时自动添加启动项，还可能嵌入广告插件，并且会未经用户同意就悄悄上传用户信息。即便用户将其卸载，仍会留下大量残留文件。

这些流氓软件有几个共同点：它们会强制性地与其它软件捆绑安装，很难完全卸载，经常弹出广告，消耗系统资源，还会修改浏览器的设置。因此，在安装软件时，用户应该仔细阅读安装协议，取消那些默认选中的附加选项，并使用专业的卸载工具来清理残留的文件。对于那些必须使用的软件，可以尝试寻找绿色版或者国际版来替代。