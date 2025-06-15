笔记本处理器的性能差异，天梯图能够直观地呈现。主要涉及的品牌有Intel和AMD。Intel最新推出的，是13代酷睿系列。该系列涵盖了U、P、H、HX四个子系列。U系列以低功耗为特点，非常适合轻薄型笔记本使用。而HX系列则以卓越的性能著称，是游戏笔记本的理想选择。在AMD这边，他们推出了最新锐龙7000系列，这个系列涵盖了U、HS、H、HX等多个子系列。这些子系列的存在，主要是为了满足不同性能方面的需求。

主流笔记本处理器性能排序：

顶级的CPU型号为Intel Core i9-13980HX，其性能表现卓越；相较之下，AMD Ryzen 9 7945HX在性能方面略显不足。

在高端处理器领域，Intel Core i7-13800H的表现在各方面都更为突出，其性能明显超越了AMD Ryzen 7 7840HS。

以下是一些入门级的推荐配置：采用Intel Core i3-1315U处理器；此外，AMD Ryzen 3 7330U也是一个值得考虑的选项。

选购建议：

在使用办公网络的情况下，我们建议您挑选U系列处理器，比如i5-1235U或是R5-7530U。

2. 创作设计：建议i7-13700H或R7-7840HS

运行游戏所需硬件配置：建议采用i9-13980HX或R9-7945HX型号的CPU。

4. 续航优先：选择15W TDP的U系列处理器

性能测试数据参考：

Cinebench R23多核跑分：

i9-13980HX约30000分

R9 7945HX约28000分

i5-13500H约15000分

R5 7640HS约14000分

注意处理器后缀含义：

H：标准电压高性能

HX：可超频旗舰级

U：低功耗

P：平衡性能与功耗

购买时还需关注：

1. 散热系统设计

2. 供电设计

3. 性能释放策略