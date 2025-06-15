十款免费数据恢复软件

1. Recuva

Recuva是一款由Piriform公司研发的数据恢复软件，而且它是免费的。这款工具可以协助用户从硬盘、U盘、SD卡等存储介质中恢复已删除的文件。它的操作非常简便，并且拥有深度扫描功能，能够恢复那些经过格式化后丢失的数据。Recuva适用于Windows系统，并且能够支持恢复包括照片、视频、音乐、文档在内的多种文件格式的文件。

2. TestDisk

TestDisk是一款免费的数据恢复软件，主要功能是恢复和修复磁盘分区。它能帮助用户找回丢失的分区，修正受损的分区表，还能从FAT、NTFS等文件系统中恢复数据。这款软件兼容Windows、Linux和Mac OS X系统，特别适合具备一定技术能力的用户使用。

3. PhotoRec

PhotoRec和TestDisk同属一类工具，它们的主要功能是协助用户找回丢失的照片、视频以及文档等文件。这类工具不依赖文件系统，可以直接对存储设备底层进行数据恢复。PhotoRec具备识别多种文件格式的功能，比如常见的JPEG、PNG、MP4、PDF等，并且支持多种不同的存储介质。

4. Disk Drill

Disk Drill有免费版可供使用，用户能借助它从硬盘、U盘、存储卡等多种存储设备中恢复资料。软件界面设计得既简洁又直观，操作起来很方便，还能支持200多种文件格式，比如照片、视频、文档等。此外，Disk Drill还具备数据保护功能，能有效避免数据因意外情况而丢失。

5. Glary Undelete

Glary Undelete是一款操作简便的数据恢复工具，它能够帮助用户恢复误删的文件。该软件兼容NTFS、FAT等多种文件系统，满足不同类型的文件恢复需求。界面设计简洁明了，使用起来十分便捷，非常适合广大用户使用。





6. MiniTool的Power数据恢复工具

MiniTool Power Data Recovery提供免费版，可用于用户恢复因误删、格式化或损坏而丢失的分区文件。此软件兼容多种存储设备，涵盖硬盘、固态硬盘以及U盘等。其操作简便，采用向导式设计，让文件恢复过程既简单又直观。

7. Puran File Recovery

Puran File Recovery是一款操作简便的数据恢复软件，它兼容FAT和NTFS两种文件系统，能够有效协助用户恢复数据。该软件能够从硬盘、U盘等存储设备中搜寻并恢复已丢失的文件，其操作流程简单明了，扫描速度也颇为迅速。

8. EaseUS数据恢复大师免费版

EaseUS数据恢复大师推出了免费版，用户可以利用这个版本从各种存储介质中恢复数据。软件能够恢复因误删、格式化或分区丢失等原因丢失的文件，并且兼容超过100种文件格式。其界面设计简洁直观，操作简单，恢复步骤清晰，并且还提供了详细的操作手册。

9. Wise Data Recovery

Wise Data Recovery软件操作简单，恢复速度也很快，能够迅速扫描并找回丢失的文件。它兼容多种存储设备，包括硬盘、U盘和存储卡等，使用体验轻松便捷，非常适合广大用户使用。

10. 星际数据恢复免费版

Stellar Data Recovery提供了免费版本，这个版本能够帮助用户从各种存储设备中找回数据。软件能够恢复用户不小心删除、格式化或损坏的文件，并且兼容多种文件格式。另外，它还具备深度扫描功能，目的是为了尽可能多地找回丢失的数据。