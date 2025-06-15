改密码wifi登录入口

修改WiFi密码前，先得进入路由器的管理界面。通常，路由器的登录网址是192.168.1.1或是192.168.0.1，你只需在浏览器地址栏中输入这些数字即可访问。若你对路由器的IP地址不甚了解，可以在电脑的命令提示符界面输入"ipconfig"命令，然后查看"默认网关"的地址。

登录页面打开后，请输入管理员的用户名和密码。若系首次配置，一般用户名和密码均为“admin”，亦或可在路由器后壳查找到预设的登录资料。若曾更改密码却遗忘，或许需对路由器进行重置操作。

登录成功后，需在路由器管理界面里查找“无线设置”或相关选项。不同品牌的路由器界面可能存在细微差别，但一般都会有一个醒目的无线网络设置区域。进入无线安全设置，您就能找到更改WiFi密码的选项。

选择密码时，推荐采用大小写字母、数字以及特殊符号的混合组合，且长度应超过12个字符。一旦修改了密码，所有接入该WiFi的设备都必须重新输入新的密码，方可恢复网络连接。

一些注意事项：





1. 修改密码后要记好新密码

2. 定期更换WiFi密码可以提高安全性

3. 复杂的密码可以防止他人蹭网