怎么用u盘安装win10系统

使用U盘安装Windows 10系统是必须的，因此您得提前准备一个不少于8GB容量的U盘。在使用前，请务必确认U盘内没有保存任何重要数据，因为制作启动盘会彻底清除U盘里的所有内容。然后，请前往微软的官方网站，下载Windows 10的媒体创建工具。启动此软件，点击“为其他电脑制作安装光盘”这一功能，接着依照指引挑选对应的语言、软件版本和系统类型（32位或64位）。勾选“U盘”选项，系统工具便会自动识别你的U盘，紧接着便自动启动系统文件的下载过程。

完成制作后，把U盘插进准备安装操作系统的电脑里，然后立即重启电脑。启动过程中，要按F2、F12、DEL或ESC键进入BIOS设置界面。在BIOS里，把U盘设置为首选启动设备，设置完毕后保存更改并退出。这样，电脑就会从U盘启动，并显示出Windows安装的界面。请挑选合适的语言选项，设定具体的时间参数，选定货币单位，然后挑选键盘操作或输入方法，最终点击“立即安装”按钮。输入产品序列码，或者选择“目前没有序列码”（之后仍可激活使用）。

在“自定义安装”这一选项里，请先勾选“仅安装Windows”，接着挑选一个分区来安装系统。若需修改，您可以先移除现有的分区，再新建分区。选好之后，点一下“下一步”按钮，安装过程就此开始。在安装过程中，电脑可能会频繁重启，所以请确保U盘持续连接。安装完毕后，根据提示完成地区、键盘布局和用户账户的设置。最终，您将观察到Windows 10桌面呈现出来，这一现象意味着系统安装作业已完成。别忘了将U盘移除，同时根据实际情况安装所需的驱动程序。