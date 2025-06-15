windows10专业版安装教程

Windows 10专业版的安装过程可以按照两种方式来进行，分别是利用U盘和光盘。在进行安装前，您需要提前准备一个至少8GB容量的U盘，或者一张尚未使用的DVD光盘。

在您开始系统安装之前，务必要对重要数据进行备份。接着，访问微软的官方网站，寻找并下载一款名为“Media Creation Tool”的工具软件。下载完毕并打开该软件后，请选择“为其他电脑制作安装盘”这一功能。然后，您需要挑选适合的语言、版本——比如Windows 10专业版——以及确定系统架构，是64位还是32位。接下来，我们需要选择使用U盘还是ISO文件。如果选择ISO文件，那么还需要将其刻录到DVD光盘上。

将安装光盘放入电脑光驱，随即将电脑重新启动。启动时，需按F12键或DEL键进入BIOS设置界面，之后将启动顺序调整为优先从U盘或光盘启动。设置完毕后，保存修改并重启电脑，电脑便会自动从安装介质启动。

进入安装界面后，先选择语言配置，然后确定时区及键盘布局，之后点击“立即安装”。在输入产品密钥的步骤中，您可以选择手动输入，或者选择“我没有产品密钥”。随后，仔细阅读并接受许可协议，最后选择“自定义安装：仅安装Windows（高级）模式”。

在分区界面，您可以选择现成的分区方案，亦或自行创建新的分区。建议先彻底清除所有现有分区，再重新构建，以便系统自动配置所需的保留分区。确定好主分区后，只需点击“下一步”按钮，安装流程便可正式启动。

安装过程大约需要20至40分钟，安装完毕后，还需对区域和键盘布局等进行一系列设置。建议您直接忽略网络连接的设置，并建立一个本地账户。待系统设置完成之后，您就可以登录到Windows 10专业版的桌面上了。

安装完成之后，请立即对系统进行补丁的升级，并且安装必要的驱动程序。您可以通过Windows Update进行查找和更新，亦或者使用驱动管理软件来自动完成驱动的安装。