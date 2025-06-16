微软win7系统官网

2020年1月14日，微软公布了一个消息，那就是Windows 7系统的扩展支持服务将要停止。从那时起，微软就不再向使用Windows 7的用户提供安全更新和技术支持。尽管如此，还是有很多用户对这款广受欢迎的操作系统情有独钟，需求依然很高。

微软官网不再提供Windows 7的下载和购买渠道。现在，网站主要推荐的是Windows 10和Windows 11系统。对于还在使用Windows 7的用户，微软建议他们尽快升级到最新版本，这样可以享受到更完善的安全保障和功能支持。

在微软的官方支持网站上，用户依然可以找到一些关于Windows 7操作系统的技术性资料，还有解决常见问题的具体措施。这些资料涵盖了：

从Windows 7升级到Windows 10的指南

兼容性问题的解决方法

系统备份和迁移的建议

终止支持后的安全建议





企业用户以往通过缴纳费用，可以获取微软提供的额外安全更新，然而，这项服务已于2023年1月终止。目前，那些继续使用Windows 7系统的用户，已经无法从官方渠道获取安全补丁。

尽管Windows 7的官方技术支持已经终止，然而，这款深受用户喜爱的操作系统，以其简洁和稳定的性能，依然赢得了众多用户的喜爱。然而，考虑到安全和功能性的需求，我们建议所有用户尽早将系统升级至官方推荐的最新版本。