键盘锁住了fn和什么键

键盘之所以被锁定，通常是由于操作上的错误或是键盘配置存在故障。若要解锁Fn键，可以尝试以下几种方法：

查找键盘上的功能键锁定按钮：多数笔记本电脑的键盘配备了功能键锁定功能，这个按钮一般是由Fn键和Esc键组合而成。若同时按下这两个键，即可切换功能键的锁定状态。

确认键盘功能键是否正常：对于某些电脑来说，需在BIOS中进行设置以调整功能键的使用。重新启动电脑进入BIOS界面，通常是通过按F2或Del键，随后在界面中找到“功能键行为”或类似选项，并将其设置为“功能键”模式。

请对键盘驱动进行升级：首先，您需要在设备管理器里找到键盘设备；接着，对它进行右键点击操作；之后，选择“更新驱动程序”这一功能；这样，系统就会自动搜索并安装最新的驱动程序。

4. 尝试系统快捷键：部分品牌电脑有特定的Fn解锁组合键：

联想：Fn+空格键

戴尔：Fn+Esc

华硕：Fn+Insert

惠普：Fn+Shift





如果上述方法不起作用，您可以尝试在控制面板中对键盘的设置进行还原，或者先对键盘的驱动进行卸载，之后再次进行安装。

检查键盘的物理锁定功能：注意，部分键盘设有锁定按钮，必须确保这些按钮没有被无意中按下。

如果各种方法都尝试过后仍然无效，那么键盘可能遭遇了硬件故障，这时您可以联系售后服务，或者请专业的维修人员来检查。在日常使用时，要格外留意，避免液体不慎溅入键盘，同时还要定期清理键盘缝隙，把灰尘清除干净。