无u盘跳过win10开机密码

若您不记得Windows 10的开机密码，手头又没有U盘，仍可尝试以下几种方法来尝试登录系统：例如，可以尝试使用其他方式，或者，也可以试试看其他途径。

方法一：使用本地账户登录

1. 在登录界面右下角点击"轻松使用"图标

2. 选择"屏幕键盘"

3. 在密码框输入任意密码

4. 将焦点移到密码框外

5. 按Ctrl+Alt+Delete组合键

6. 点击"切换用户"

7. 选择本地管理员账户登录

方法二：使用安全模式

在登录页面进行操作时，必须持续按住Shift键，同时按动电源按钮，接着在弹出的选项中挑选“重启”这一项。

2. 进入"疑难解答"→"高级选项"→"启动设置"

3. 点击"重启"按钮

4. 按F4进入安全模式

5. 选择管理员账户登录

方法三：使用命令提示符重置密码

1. 在登录界面按住Shift键重启电脑

2. 进入"疑难解答"→"高级选项"→"命令提示符"

3. 输入以下命令：





net user 用户名 新密码

4. 重启电脑使用新密码登录

方法四：使用系统还原点

1. 在登录界面按住Shift键重启电脑

2. 进入"疑难解答"→"高级选项"→"系统还原"

3. 选择还原点还原系统

注意事项：

1. 这些方法只适用于本地账户

2. 对于Microsoft账户需要联网重置密码

3. 操作前建议备份重要数据

4. 某些方法需要管理员权限

预防措施：

1. 创建密码重置盘

2. 设置密码提示问题

3. 将密码记录在安全的地方

4. 考虑使用密码管理工具

5. 建立系统还原点

如果上述方法都无法解决您的问题，那么您可以尝试联系专业的技术人员，或者寻求微软客户服务的帮助。