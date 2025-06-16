怎么把usb设为第一启动项

在BIOS的配置界面里，把USB设备设定为首选的启动选择是一项普遍的需求，特别是在需要利用U盘来安装操作系统或执行特定工具时。下面提供了一些详细的操作步骤：

首先，需要准备一个可以启动的USB存储设备，并且要确保它已经被正确地插入到了电脑的USB接口中。

打开电脑，等待开机自检画面出现，紧接着要迅速按下特定快捷键以进入BIOS设置，这个快捷键一般有Del、F2、F12或Esc这几个选项，但具体是哪一个，还需根据主板型号而定。

进入BIOS设置界面，通过方向键进行操作选择，寻找并定位至“Boot”或“启动”这一功能选项。

在系统启动的设置中，需要查找“引导优先级”或者“启动次序”这一选项。

通过按加号键或减号键，亦或是使用页面上下键，您可以将USB设备（该设备可能以“USB-HDD”或U盘的品牌名称呈现）移动到列表的最前面。

6. 按F10保存设置并退出，电脑会自动重启。

7. 如果设置正确，电脑将从USB设备启动而不是硬盘。

注意事项：





某些主板需要在插入USB设备后才能识别并显示在启动选项中

新电脑可能需要先禁用Secure Boot才能从USB启动

如果USB设备在启动选项中未能显示，应当检查USB接口是否处于工作状态，同时也可以尝试连接到另一个USB端口。

完成操作后建议将启动顺序恢复原状，以免影响正常启动

如果遇到问题，可以尝试以下方法：

查看主板说明书获取具体的BIOS设置方法

尝试使用不同的USB启动方法，比如USB硬盘启动模式、USB ZIP启动模式等。

确保USB启动盘制作正确

不同品牌的主板在BIOS设置的界面可能存在一些不同，但基本操作步骤却相差不大，主要需要找到启动顺序的设置，然后将USB设备设定为优先启动的选择。