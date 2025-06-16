windows server 2019

微软推出的服务器操作系统名为Windows Server 2019，该系统在2018年10月正式面向公众发布。作为Windows Server 2016的后续版本，它引入了众多新功能和改进，尤其适用于企业级应用场景。

主要特性包括：

安全性能得到加强：借助Windows Defender的高级威胁防护功能（ATP），对虚拟机的屏蔽机制进行了优化，同时引入了更为高级的加密技术。

支持混合云服务：深度融合Azure服务，简化了本地部署与云端环境之间的连接过程。

存储空间实现直接互联，存储复制的功能得到改进，存储效率有了明显提升，而且数据安全保障水平也有所增强。

在容器支持领域，我们对Windows容器的性能进行了强化，并加强了其管理特性；此外，对Hyper-V容器实施了性能的优化措施，同时提高了其管理工作的效率。

Linux子系统，这标志着Windows Server操作系统首次具备了运行Linux二进制文件的能力。

系统配置方面，至少需要1.4GHz的64位CPU、512MB的内存（桌面体验版则需2GB内存），同时硬盘容量应达到32GB。推荐使用频率为2GHz或更高的处理器，以及4GB或以上容量的内存。

Windows Server 2019提供三个主要版本：

1. 标准版：适用于物理或轻度虚拟化环境

2. 数据中心版：适合高度虚拟化的云数据中心

3. Essentials版本主要面向小型企业用户，其功能强大，最多可以满足25位用户的需求，并且能够有效管理超过50台设备。

安装选项包括：

带桌面体验的完整安装





Server Core(更精简的安装)

Nano Server(极简安装，适用于容器)

常见应用场景包括：

1. 文件服务器和存储解决方案

2. Active Directory域服务

3. 虚拟化平台(Hyper-V)

4. Web和应用服务器

5. 数据库服务器

与上一代版本相较，2019年的这一版本在性能提升、安全保障以及管理操作的便捷性方面都有了显著的提高。系统管理员现在可以通过Windows Admin Center这一工具进行集中管理，该工具是基于浏览器的，并且操作起来非常简单。