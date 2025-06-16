笔记本显卡排行天梯图

笔记本显卡性能的分级图表便于消费者直观地辨识市场上主流笔记本显卡的性能差距。具体而言，本图表中详细展示了2023年主流笔记本显卡的排名信息：

高端显卡：

NVIDIA RTX 4090 Laptop

AMD RX 7900M

AMD RX 7600M XT

Intel Arc A770M

入门级显卡：

NVIDIA MX570

集成显卡：

AMD Radeon 680M





Intel Iris Xe Graphics

以3DMark Time Spy的分数为基准，RTX 4090笔记本的性能大致是RTX 3050的三倍左右。在具体使用中，高端显卡适合用于4K游戏和3D渲染等专业人士的工作；中端显卡能够流畅运行1080p游戏；至于入门级显卡，它更适宜日常办公和轻度娱乐。

选购建议：

1. 游戏玩家建议选择RTX 4060及以上显卡

2. 视频剪辑建议选择RTX 3050及以上显卡

3. 普通办公可选择集成显卡或MX系列

显卡的性能发挥受到笔记本散热系统设计以及能耗水平的制约，导致性能表现存在一定差别；同一款显卡在不同品牌的笔记本上，其性能表现可能存在10%至15%的浮动。因此，在购买前，建议仔细查阅该型号笔记本的详细评测信息。