产品密钥在哪里能找到windows10

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Windows 10 产品密钥通常可以在以下几个地方找到：
1. 购买凭证
若您是通过合法途径购置了Windows 10操作系统，那么您一般能在该系统附带的相关资料里找到激活所需的密钥，这个密钥可能藏于以下几个位置：
零售包装盒上的标签
电子邮件收据（如果是数字版购买）
微软账户中的订单记录
2. 预装系统设备
对于品牌电脑预装的Windows 10：
查看设备底部的COA标签（部分新机型可能不再贴有）
联系电脑制造商获取
某些品牌会将密钥写入BIOS中
3. 软件工具查看
可以使用以下工具查看已激活系统的密钥：
在执行PowerShell命令时，请按照以下步骤进行：首先，使用Get-WmiObject命令来获取名为SoftwareLicensingService的特定对象；然后，执行查询语句'select * from SoftwareLicensingService'，以获取该对象的所有信息；最终，从这些信息中提取OA3xOriginalProductKey。
第三方密钥查看工具（需谨慎使用）
4. 数字许可证
如果之前是通过数字许可证激活的：
重新安装时可以不输入密钥
系统会自动识别硬件并激活
需要确保登录的是同一个微软账户
5. 密钥恢复
如果密钥丢失：
联系购买渠道的客服
向微软支持提供购买证明
专业版用户可通过VLSC获取
获取密钥时请勿走非正规渠道，此举可能引发系统不稳定或遭遇法律风险。您完全可以通过访问微软官方验证平台来核实密钥的真伪。
这里呈现的是：Windows 10系统的包装盒局部标签、一款知名品牌笔记本电脑底部的标志图案，还有微软用户账户里订单信息的截图。
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