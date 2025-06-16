产品密钥在哪里能找到windows10

Windows 10 产品密钥通常可以在以下几个地方找到：

1. 购买凭证

若您是通过合法途径购置了Windows 10操作系统，那么您一般能在该系统附带的相关资料里找到激活所需的密钥，这个密钥可能藏于以下几个位置：

零售包装盒上的标签

电子邮件收据（如果是数字版购买）

微软账户中的订单记录

2. 预装系统设备

对于品牌电脑预装的Windows 10：

查看设备底部的COA标签（部分新机型可能不再贴有）

联系电脑制造商获取

某些品牌会将密钥写入BIOS中

3. 软件工具查看

可以使用以下工具查看已激活系统的密钥：

在执行PowerShell命令时，请按照以下步骤进行：首先，使用Get-WmiObject命令来获取名为SoftwareLicensingService的特定对象；然后，执行查询语句'select * from SoftwareLicensingService'，以获取该对象的所有信息；最终，从这些信息中提取OA3xOriginalProductKey。





第三方密钥查看工具（需谨慎使用）

4. 数字许可证

如果之前是通过数字许可证激活的：

重新安装时可以不输入密钥

系统会自动识别硬件并激活

需要确保登录的是同一个微软账户

5. 密钥恢复

如果密钥丢失：

联系购买渠道的客服

向微软支持提供购买证明

专业版用户可通过VLSC获取

获取密钥时请勿走非正规渠道，此举可能引发系统不稳定或遭遇法律风险。您完全可以通过访问微软官方验证平台来核实密钥的真伪。

这里呈现的是：Windows 10系统的包装盒局部标签、一款知名品牌笔记本电脑底部的标志图案，还有微软用户账户里订单信息的截图。