tendawificom登录入口

访问Tenda路由器管理界面前，必须确认设备是否成功接入网络。具体操作需按以下步骤进行：先认真阅读操作指南，然后依照指南指示操作，随后检查每一步的执行效果，遇到问题要立即调整，最终确保所有步骤都符合规范。

1. 连接网络

请确保您的电脑或手机接入Tenda路由器所发射的无线网络。通常情况下，您只需查看路由器底部标签，就能找到该无线网络的默认名称及密码。

2. 打开浏览器

请于已连接的设备上启动一款浏览器应用程序，诸如Chrome、Firefox或是Edge等。

3. 输入登录地址

在浏览器地址栏输入以下任一地址：

（注意不要输入https或www前缀）

4. 输入登录凭证

首次登录使用默认用户名和密码：

用户名：admin

密码：admin

（建议首次登录后立即修改默认密码）

若无法打开登录页面，请检查：

确认设备已连接到路由器网络

将原网址更换为新的IP地址192.168.0.1。

清除浏览器缓存或更换浏览器尝试

确认路由器电源灯正常亮起

6. 管理界面功能

登录后可进行以下配置：

WiFi名称和密码修改

访客网络设置

家长控制

设备管理

固件升级

请务必记得，要定时更新路由器的系统软件，这样做可以有效提升网络安全。若您不慎忘记了登录密码，只需长按路由器的重置按钮，持续10秒钟，路由器便会自动恢复到出厂时的设置。