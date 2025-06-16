开机后，人们通常会用一种普遍的密码作为备用措施，以防忘记系统密码时能派上用场。这类密码通常与BIOS设置里的密码或是系统管理员账号的默认密码相联系，但实际上，并不存在一个真正的、通用的“万能密码”。以下是一些切实可行的恢复电脑开机密码的方法：

1. BIOS密码重置方法：

打开机箱，观察主板，找到CMOS电池，轻轻取下，稍作等待三十秒钟，然后，将电池稳妥地放回原处。

跳线清除：部分主板配有清除CMOS的跳线，短接即可重置

部分老旧主板预设了密码，例如"AMI"或"AWARD"。

2. Windows系统密码重置：

若系统内设有超过一个账户，请尝试多次，并改用其他管理员的账户进行登录尝试。

安全模式：重启进入安全模式，使用内置管理员账户





密码重置盘：提前创建的密码重置盘可以恢复密码

您可以选择运用PE系统，亦或是挑选密码恢复工具，例如Offline NT密码与注册表编辑器。

3. 预防措施：

建议设置密码提示问题

定期备份重要数据

将密码记录在安全的地方

考虑使用密码管理器

请注意，擅自破解他人电脑的密码可能会引发法律纠纷。若该电脑归公司或他人所有，建议您立即联络IT技术支持团队进行处理。至于您个人的电脑，最好提前制定一份密码恢复计划，这样做可以大大降低数据丢失的风险。